Kornwestheim Nur in Gedanken bei den Freunden

Junge Menschen zollten dem Anlass in der Tat ihren Tribut: Schülerinnen und Schüler der Theodor-Heuss-Realschule begleiteten die Gedenkfeier mit ihrem Lehrer Christian Sommerfeldt nicht nur musikalisch, sie hatten auch einen selbstgedrehten mehrsprachigen Film über die Gedanken von Theodor Heuss zu Frieden, Einigkeit, Recht und Freiheit mitgebracht – und gingen mit einem Gesteck mit leuchtendgelben Blumen voran, als es galt, am Ehrenmal die Kränze niederzulegen. Der Schule sei es ein Anliegen, sich am Volkstrauertag zu beteiligen, beteuerte Rektor Boris Rupnow am Rednerpult.

Sehr bewegt von der Gedenkfeier, die auch von den Städtischen Orchestern, Pfarrerin Stefanie Henger und der Gymnasiastin Jette Haas mitgestaltet wurde, war eine ältere Besucherin. Der kerzengeschmückte Friedhof und der Zeitpunkt am Nachmittag verleihe dem Anlass eine besonders berührende, würdige Atmosphäre, sagte sie. Vor zwei Jahren hatte die Stadt die Gedenkfeier in den Nachmittag verschoben und den Auftakt in die Aussegnungshalle verlegt.