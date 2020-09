Kornwestheim - Es wird ernst am Alten Markt, zumindest verkehrstechnisch. Ende vergangener Woche haben die Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke begonnen, mittlerweile greift deswegen nun eine Einbahnstraßenregelung. Autos dürfen demnach zwar auf die Bahnhofstraße Richtung Holzgrundplatz einfahren, aber nicht aus dem Kreisel Richtung Westseite durch die Unterführung. Sie müssen nun über die Eastleighstraße, die Lindenstraße, die Lindenbrücke auf die Stammheimer Straße fahren. Schlauer ist es, zumindest für den Durchgangsverkehr, gar nicht in die Bahnhofstraße einzubiegen, sondern gleich Jakob- und Holzgrundstraße zu nehmen. (pme) Foto: Dominik Florian