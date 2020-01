Kornwestheim Nur wenig Platz für kluge Lösungen

Die Krux an diesem Vorschlag: Die Kunst wird dort aller Voraussicht nach nicht von Dauer sein, denn die Stadt will das Problem auch grundsätzlich angehen – nicht in diesem Jahr, auch nicht im nächsten, aber für die Jahre 2022 oder 2023 soll Geld in den Haushalt eingestellt werden. Die Höhe hängt davon ab, was man unternimmt. Mehrere Möglichkeiten, so schreibt die Stadtverwaltung in einem Papier für die Stadträte, gibt es: • Abriss und Neubau der Mauer und eine Neugestaltung der Aldinger Straße mit einem Grünstreifen für Bäume: Zweifelsohne die teuerste und aufwändigste Variante. Sie würde auch die Möglichkeit bieten, einen Radweg anzulegen. • Sanierung und Begrünung mit Hilfe von Pflanzgefäßen: Diese Variante birgt ein Problem. Der Rad- und Fußweg würde zu schmal werden, der Radweg müsste auf die Straße verlegt werden. • Abriss der Mauer und Ersatz durch eine Hecke in Pflanztrögen: Die Stadt selbst ist von dieser Idee nicht sonderlich angetan. Damit wäre es mit der Ruhe auf dem Friedhof dahin, ist doch die Aldinger Straße stark befahren. • Bau einer neuen Mauer vor der bestehenden Friedhofsmauer, die auf der Rückseite saniert wird: Die neue Mauer würde aus Fertigteilen erstellt werden und mittels einer gemeinsamen Abdeckung mit der alten Mauer verknüpft werden. Allerdings: Weil der Fuß- und Radweg schmaler wird, müssten die Radfahrer auf die Aldinger Straße ausweichen. • Stadtrat Hans-Joachim Schmid (CDU) brachte in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik noch eine weitere Variante in die Diskussion ein: Die Risse hinter Edelstahl-Elementen zu verstecken.