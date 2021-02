Kornwestheim Nur wenig Skepsis beim Test-Testlauf

Um den Betrieb in Schulen und Kitas aufrecht zu erhalten, bietet die Stadt vom 8. März an ein dezentrales Testkonzept. Dafür hat der Gemeinderat am Donnerstag seine Zustimmung gegeben. Die Einrichtung eines Testzentrums war aufgrund des zu hohen Zeitaufwands verworfen worden. Dass das Konzept der Test-Teams beibehalten werde, komme ebenfalls nicht in Frage. Deren Besuch in den Einrichtungen habe Unruhe und Verunsicherung ausgelöst, insbesondere bei den Kindern, schreibt die Stadt in ihrem Handout zum Thema.