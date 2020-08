Kornwestheim Nur wer sorgsam seinen Müll trennt, bekommt eine grüne Banderole

Morgens um 6 Uhr beginnt die Arbeit der Biomüll-Scouts. Noch vor dem Müllfahrzeug durchkämmen sie am Leerungstag die Wohngebiete. Ausgestattet mit Handschuhen und einer Zange öffnen sie hunderte Biotonnendeckel am Tag. Bewertet wird der Inhalt der Tonnen nach einem Ampelsystem. Eine farbige Banderole wird an der Tonne befestigt und informiert darüber, ob der Biomüll gut getrennt worden ist. Insgesamt gibt es vier Abstufungen: Für sauber getrennte Biotonnen gibt es eine grüne Karte. Biotonnen, die nur wenige Fehlwürfe enthalten, bekommen eine gelbe Karte. Die Tonne wird aber geleert – verbunden mit der Bitte, dass künftig sauberer getrennt wird. Bei mehreren oder schwerwiegenden Fehlwürfen gibt es eine rote Karte. Dann bleibt die Tonne stehen und wird nicht geleert, bis sie von den Hauseigentümern oder Mietern nachsortiert worden ist. Die Müllsünder können ihren Biomüll aber auch in die Restmülltonne leeren, oder sie beauftragen eine Sonderleerung. Die kostet – je nach Tonnengröße – um die 30 Euro. Für „Wiederholungstäter“ gibt es eine dunkelrote Karte, die in jedem Fall eine kostenpflichtige Sonderleerung nach sich zieht.