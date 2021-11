Sein Augenmerk richtet der Bauhof nach Auskunft der Stadt Kornwestheim auf lediglich zwei kombinierte Rad- und Fußwege: den längs der Aldinger Straße zwischen Kornwestheim und Pattonville sowie den längs der Allee (alte B 27) zwischen Kornwestheim und Ludwigsburg. Zweimal wöchentlich, so Bauhof-Leiterin Martina Kurz, reinigt die Kehrmaschine den Asphalt. Diese Rad- und Fußwege würden im Winter auch gestreut. Im Herbst könne der Turnus nicht erhöht werden, weil wegen des Laubanfalls in der ganzen Stadt viel zu tun sei. Und auch im Winter nehme sich die Stadt der reinen Radwege auf den Feldern erst dann an, wenn im Stadtgebiet die Verkehrssicherheit gewährleistet sei.