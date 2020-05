Kornwestheim Ob der Schwalbenschwanz vorbeifliegt?

Laut dem Internet-Lexikon Wikipedia gibt es rund eine Million Insektenarten. Und die soll ich nun alle erkennen und zählen?

Nein, das verlange ich weder von Ihnen noch von anderen Menschen. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich an einem schönen, windstillen Tag irgendwo einen Platz suchen, sei es auf dem eigenen Balkon, im Garten oder in der freien Natur, und auf einer Fläche von zehn Metern um sich herum neugierig sind und nach Insekten Ausschau halten – unter Steinen, unter Blättern. Ich habe bei den vergangenen beiden Insektensommern meine Kamera zur Hilfe genommen und die Kameraden soweit möglich fotografiert.

Warum soll ich Insekten zählen?

Ganz einfach: Weil es so gut wie keine Daten gibt. Es gibt nur punktuell Datensammlungen, zum Beispiel die Krefelder Studie, für die über viele Jahre ganz gezielt und systematisch Insekten gezählt worden sind – allerdings unter Tötung der Tiere. Aber besser ist es natürlich, eine breite Streuung von Daten zu bekommen. Und wenn ich das über mehrere Jahre mache, bekomme ich einen viel besseren Überblick über den Bestand an Insekten. Das Gesetz der großen Zahl ist in der Statistik immer noch von hohem Stellenwert.

Die Landwirtschaft wird dafür mitverantwortlich gemacht, dass es immer weniger Insekten gibt. Wenn ich daheim zähle, sagt das doch nichts über den Bestand an Tieren auf dem Langen Feld aus.

Vom Garten oder vom Balkon aus aufs Lange Feld zu schließen, das ist natürlich nicht möglich. Aber es ist auch nicht so, dass wir hier und da kleine Biotope haben, in denen sich alles tummelt, und andernorts gibt’s nichts. Es gibt einen gewissen Austausch. Das Problem bei der Landwirtschaft sind die Insektizide. Dahinter steckt die chemische Industrie, die für ihre Interessen ausgiebig Lobbyarbeit leistet und nur schwer in den Griff zu kriegen ist. Ich bin froh, dass es auf der EU-Ebene die Farm-to-fork-Strategie gibt, deren Ziel es ist, bis 2030 den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu halbieren.

Den Insektensommer gibt’s zum dritten Mal. Sie haben auch im vergangenen Jahr mitgemacht. Was haben Sie so entdeckt?

Wie gesagt, ich versuche die Tiere zu fotografieren und habe in der Stunde 78 Fotos von 22 Arten gemacht. Nur bei zwei Insekten kannte ich die Art genau und ohne dass ich das Internet zurate gezogen habe. Entdeckt habe ich letztlich unter anderem Weißlinge, eine Blaue Schmeißfliege, eine Große Königslibelle, zwei Rosenkäfer, drei Blaue Holzbienen und fünf Ackerhummeln. Wenn man Fotos schießt, hat das den Vorteil, dass man sie mit der Meldung an den Nabu hochladen kann, natürlich auch über die Homepage Insektensommer.de. Die Experten dort können dann bei brauchbaren Bildern mit einem Blick die Bestimmung verfeinern, der gemeldete Schmetterling wird dann zum Beispiel zum Hauhechelbläuling. So werden die Ergebnisse präziser.

Das hört sich nach einem nicht ganz geringen Aufwand an.

Das ist ein bisschen Arbeit, macht aber auch richtig Laune. Man fühlt sich als Hobbyforscher.

Welche Insekten sehe ich auf jeden Fall und bei welchen handelt es sich um großes Glück, wenn ich sie entdecke?

Sie entdecken sicherlich Ameisen, Käfer, Wespen, mit ein bisschen Glück vielleicht auch Schmetterlinge und eine Hornisse, die sie aber schon allein am Geräusch erkennen können. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich einen Schwalbenschwanz entdecken würde. Aber das ist unwahrscheinlich, weil sie sehr selten geworden sind. Meinen letzten Schwalbenschwanz in freier Wildbahn habe ich vor etwa zehn Jahren gesehen. Der Fokus beim Insektensommer liegt in diesem Jahr übrigens auf den Marienkäfern, von denen es in Deutschland rund 70 verschiedene Arten gibt. Am häufigsten gibt es den einheimischen Siebenpunkt-Marienkäfer und den Asiatischen Marienkäfer, der vor wenigen Jahren vom Menschen eingeführt wurde. Vielerorts verdrängt der Asiatische Käfer den Siebenpunkt und andere einheimische Arten.

Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie auf jeden Fall Insekten zählen werden?

Ich mache auf jeden Fall mit, und das nicht nur einmal. Ich werde in meinem Garten zählen, ich werde auf der Nabu-Streuobstwiese am Oßweiler Weg zählen, und ich plane einen Ausflug in die Ortenau, wo ich auch noch einmal zählen werde. Mehrmaliges Mitmachen ist erlaubt und erwünscht.

Hand aufs Herz: Töten Sie ab und zu schon einmal nervige Insekten?

Eigentlich nicht. Nur Mücken, die mir nachts den Schlaf rauben wollen, haben schlechte Karten.