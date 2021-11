Kornwestheim Oberbürgermeisterin hat Corona

Kornwestheim - Die Kornwestheimer Oberbürgermeisterin Ursula Keck ist an Corona erkrankt. „Wie ein PCR-Test ergeben hat, hat sie sich mit der Delta-Variante des Coronavirus infiziert“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Trotz doppelter Impfung sei die Rathauschefin an Covid-19 erkrankt. Aktuell ist Ursula Keck krankgeschrieben und befindet sich in häuslicher Quarantäne. In den kommenden zwei Wochen werde sie, so heißt es aus dem Rathaus, keine offiziellen Termine wahrnehmen. Es gehe der Oberbürgermeisterin den Umständen entsprechend allerdings gut. Sie habe Grippe- und Erkältungssymptome, die Anlass für einen Schnelltest und den darauf folgenden PCR-Test waren.