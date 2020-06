Kornwestheim/Kreis Ludwigsburg - Die beiden Regionalräte Mathias Rady (Ostfildern) und Guido Klamt (Gerlingen) von der ÖDP haben sich in einer virtuellen Regionalkonferenz dafür ausgesprochen, das Schusterbähnle (RB 11), die zwischen Untertürkheim und Kornwestheim verkehrt, bis nach Bietigheim-Bissingen auszubauen. Sie werden einen in den Verkehrsausschuss der Regionalversammlung eingebrachten interfraktionellen Antrag unterstützen, kündigten die beiden Regionalpolitiker an. Rady betonte, dass Diskussionen über einen Nordostring obsolet seien, wenn es nicht einmal eine schnelle Schienenverbindung gebe, die die Räume Ludwigsburg und Esslingen verbinde. Zuerst müsse die Schiene ausgebaut werden. Das alte Verkehrsmodell, erst Straßen zu bauen und dann den induzierten Verkehr wiederum auf die Schiene verlagern zu wollen, sei überholt. Derzeit verkehrt die Schusterbahn pro Fahrtrichtung nur sechsmal am Tag, und das auch nur von Montag bis Freitag. (red) Foto: Mathias Kuhn