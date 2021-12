Kornwestheim Öffnungszeiten bis Neujahr

Bewohner- und Familienzentrum und ESG-Gelände

Die Einrichtungen sind von Freitag, 24. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 9. Januar 2022, geschlossen.

Jugendzentrum

Das Jugendzentrum ist von Freitag, 24. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 9. Januar 2022, geschlossen. Ab Montag, 10. Januar 2022, gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.

Alfred-Kercher-Bad

Das Alfred-Kercher-Bad hat am Freitag, 24. Dezember, von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Von Samstag, 25., bis Montag, 27. Dezember, sowie am Freitag, 31. Dezember, und Samstag, 1. Januar 2022, hat das Bad geschlossen.

Friedhofsverwaltung

Für die Vergabe von Bestattungsterminen ist Friedhofsverwalterin Anke Hörer von Montag bis Donnerstag, 27. bis 30. Dezember, von 9 bis 11 Uhr unter 0 71 54/2 02 71 50 erreichbar. Von Freitag, 31. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 9. Januar 2022, ist die Friedhofsverwaltung geschlossen. Während der Schließzeit sowie an den Sonn- und Feiertagen steht das Bestattungsunternehmen Raible unter der Telefonnummer 0 71 54/41 33 zur Verfügung.

Stadtlinienverkehr

Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Dezember, sowie am Samstag, 1. Januar 2022, und Sonntag, 6. Januar 2022, verkehren die Busse des Stadtlinienverkehrs wie an Sonntagen.

Wochenmärkte

Der Wochenmarkt am Marktplatz findet an folgenden Terminen statt: Freitag, 17. Dezember, Dienstag, 21. Dezember, Freitag, 24. Dezember, Dienstag, 28. Dezember, Freitag, 31. Dezember, Dienstag, 4. Januar 2022. Der Bauernmarkt am Samstag auf dem Holzgrundplatz findet an folgenden Terminen statt: Samstag, 18. Dezember, Samstag, 8. Januar 2022.