Kornwestheim - Die Evangelische Kirchengemeinde Kornwestheim organisiert ihren ersten frei.raum-Gottesdienst am kommenden Sonntag in der runderneuerten Johanneskirche in der Johannesstraße. Los geht es um 10.30 Uhr. Mit viel Musik, neuen Liedern und einer Band soll das Gottesdienstformat die Menschen anziehen, auch gibt es Zeit für Gespräche.