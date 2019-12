Kornwestheim Oft gibt es keine Puffer im System

An Grundschulen in der Stadt sollte die Lage eindeutig sein: Dort darf Unterricht nicht ausfallen, denn die Lehrer dürfen die Kinder nicht einfach nach Hause schicken. „Wir müssen es irgendwie regeln, wenn jemand aus dem Kollegium krank wird oder aus sonstigen Gründen nicht unterrichten kann“, sagt Ute Maucher, Rektorin der Schillerschule. Allerdings kommt die Grundschule bisher sehr gut zurecht, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin sich plötzlich vom Dienst abmelden muss. „Wir können auf ehemalige Kollegen zurückgreifen und sind in der glücklichen Lage, dass wir so Lehrer auf Abruf haben“, erklärt Maucher. Bei Engpässen sei es auch oftmals so, dass Kollegen mit geringerem Stundenpensum einspringen können. „Und zur Not werden Klassen aufgeteilt.“ Da die Lehrer an der Grundschule alle Fächer unterrichten können, sei eine Vertretung kein Problem. Nur wenn es nicht anders gehe, falle Unterricht tatsächlich aus, und dann seien nur Randstunden betroffen, betont Maucher.