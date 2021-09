Kornwestheim Ohne Corona vielleicht der vierfache Betrag

„Normalerweise haben wir viermal so viele Besucher, also wäre ohne Corona vielleicht auch der vierfache Betrag zusammengekommen“, berichtete Leichtle. Immerhin: Trotz Corona waren vier der fünf Konzerte in Kornwestheim mit an die 1000 Gästen ganz oder fast ausverkauft. Lediglich beim Auftakt, als die Rolling-Stones-Tributeband Bigger Bang aufspielte, seien es „nur“ 800 gewesen. Trotz Beschränkungen kamen einige Spenden zusammen. Kornwestheim rockt ist nicht die einzige Konzertreihe, die Leichtle organisiert. In Leonberg spielen beim Strohländle auf dem Engelberg ebenfalls jene Gruppen, die auch Kornwestheim rocken. „Dort haben wir mehr als 10 000 Euro für das Kinder-Hospiz gesammelt, da sind wir der größte Einzelspender“, so Leichtle.