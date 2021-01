Kornwestheim Ohne Trollinger, Bedienung und Festrednerin

Der Kreisvorsitzende Rainer Wieland schwört die CDU-Gemeinde auf einen Wahlkampf ein, der anders sein werde als in der Vergangenheit. Wichtig sei es, sich nicht an den „Tagesaufgeregtheiten“ zu orientieren, sondern Perspektiven aufzuzeigen. Wieland redet und redet – ganz in der Hoffnung, dass Susanne Eisenmann noch einmal zurück ans Mikrofon kehrt. Er listet auf, was ihm alles an diesem Abend fehlt: die gute Verpflegung, die Bedienung, die Sternsinger, die Schwabenhymne. Immerhin: Die Deutschlandhymne gibt’s. Ob die Teilnehmer dazu in den heimischen vier Wänden aufstehen, das bleibt ihr Geheimnis.