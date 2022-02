Kornwestheim Omikron: Im Notfall Lehrer tauschen

Kornwestheim - Unterricht in Präsenz ist für viele Schüler, Schulen und Eltern derzeit sehr wichtig. Gleichzeitig steigen die Coronafälle aber so stark an wie noch nie in dieser Pandemie. Die Eugen-Bolz-Grundschule musste diese Woche schon wieder eine Klasse in Quarantäne schicken. „Die Kinder sind dann immer traurig“, sagt die Rektorin Ute Grießhaber. Doch was passiert, wenn auch die Lehrkräfte von der Omikron-Welle getroffen werden und reihenweise ausfallen? Auch dann soll der Präsenzbetrieb an Schulen irgendwie aufrechterhalten werden.