Kornwestheim Opel prallt heftig gegen einen Baum

Es war wohl Alkohol im Spiel: Ein Leichtverletzter sowie mehr als 20 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 22.45 Uhr in Kornwestheim ereignete. Nach Polizeiermittlungen war ein 29-jähriger Autofahrer mit einem Opel Mokka auf der Zollernstraße unterwegs und bog nach links in die Hornbergstraße ein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte mit seinem Opel gegen einen Baum und zog sich dabei Verletzungen zu.