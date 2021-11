Kornwestheim Orchester sagt Bauernmarkt-Konzert ab

Weitere Auftritte sind zumindest geplant

Ein paar Auftritte hat das Große Blasorchester für dieses Jahr noch geplant. Am Sonntag, 14. November, umrahmen die Musikerinnen und Musiker des Vereins die Gedenkfeierlichkeiten zum Volkstrauertag auf dem Friedhof an der Aldinger Straße. Auf dem neu konzipierten Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz will die Gruppe am zweiten Adventswochenende gleich zweimal auftreten. Ob das klappen wird, steht noch in den Sternen. Auch ob sie wie gewohnt an Heiligabend auf dem Marktplatz Weihnachtslieder spielt, steht noch nicht fest. Die Entscheidung ist vertagt worden, bis die dann gültigen Auflagen und Regelungen „greifbar und einordenbar“ sind.