Kornwestheim Organisatoren reagieren auf Corona-Virus

Die Musiknacht, die am 4. April nicht nur über eine, sondern gleich über mehrere Bühnen gehen sollte, wird voraussichtlich auf den 6. Juni verschoben. Bereits gekaufte Tickets würden ihre Gültigkeit behalten, sagt Organisator Marcel Demirok. „Wir wissen zwar nicht, wie es in drei Monaten aussieht, aber hoffentlich wird dann die Lage besser sein.“ Aus Sorgfaltspflicht gegenüber den Gästen hätten die Gastronomen, die sich an der Musiknacht beteiligen, viel Verständnis für das Verschieben gehabt. Die Vorbereitungen für den neuen Termin hätten bereits begonnen, so Demirok. Etwa 70 Prozent der Musikgruppen, die für den 4. April engagiert waren, würden auch den neuen Termin einrichten können. Am Programm werde es daher wohl nur wenige Änderungen geben, so Demirok.