Kornwestheim Orgel kehrt wieder auf die Empore zurück

Kornwestheim - Horst Rüb steht im Chorraum der Martinskirche und lauscht. „Hören Sie“, sagt er, und deutet in Richtung der Orgel, die gerade beeindruckende Töne von sich gibt. Dann geht er einige Schritte in Richtung Mittelschiff, die Stufen des Chors hinunter, tritt in den Gang zwischen den Kirchenbänken. „Hier ist der Ton ganz anders.“ Tatsächlich: Die tiefen Basstöne der Orgel, im Chorraum noch imposant, klingen hier ein ganzes Stück weniger voluminös.