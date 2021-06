Kornwestheim Paketauto rollt weg

Kornwestheim - Am Donnerstag ist ein Postfahrzeug an der Hauffstraße auf ein parkendes Auto gerollt. Laut Polizei war der Zusteller gegen 14.15 Uhr außerhalb seines Fahrzeugs, um ein Paket auszuliefern und hatte entweder die Handbremse nicht angezogen oder den Gang nicht eingelegt. Deshalb sei der Transporter etwa fünf Meter rückwärts gerollt. Dabei sind auch ein paar Büsche beschädigt worden. Der Schaden am Zustellfahrzeug beträgt etwa 500 Euro, der Blechschaden am parkenden Auto maximal 2000 Euro.