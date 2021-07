MT:28 ist nicht nur in Sachen Missionierung aktiv, sondern unterstützt Menschen auch direkt. In der Mongolei half die Organisation mit Sitz im nahen Winnenden zum Beispiel, in Sukhbaatar einen topmodernen Kunstrasenplatz zu bauen. Damit dieser auch vernünftig benutzt werden kann, fehlt aber noch die Ausrüstung der Spieler. Just am Montag, als das Kornwestheimer Quartett seine Kisten auf den Weg schickte, wurde von MT:28 schon ein weiterer Seecontainer auf den Weg geschickt.