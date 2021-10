Wegen der Pandemie mussten Kitas ihr Angebot einschränken. In den Kinderhäusern Bebelstraße, Karlstraße und Neckarstraße kann eine lange Betreuungszeit von 10,5 Stunden nur für Eltern angeboten werden, die einen entsprechenden Nachweis vom Arbeitgeber vorgelegt hatten. Im Kindergarten Bolzstraße sind die Anmeldungen für das Nachmittagsangebot zurückgegangen. Deshalb ist von nun an nur noch von 8 bis 13 Uhr für Zwei- und Dreijährige geöffnet. Auch in anderen Kitas gab es im vergangenen Kindergartenjahr Veränderungen. So hat die Einrichtung Hoppsala auf dem ESG-Gelände zum Jahresbeginn alle sechs Gruppen in Betrieb genommen. Der freie Träger „Happy Clouds“ bietet seit Juni drei Ganztagsgruppen für Kinder ab drei Jahren und eine Krippengruppe für Ein- bis Dreijährige an. Die Kita ist von 7 bis 18 Uhr geöffnet. In der Rosensteinstraße geht der Anbau der dritten Gruppe voran. Anfang 2022 sollen Kinder ab drei Jahren mit verlängerter Öffnungszeit betreut werden.