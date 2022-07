Kornwestheim Pandemie und Krieg verändern Arbeitswelt

Digitale Führung erlernen

All das trägt dazu bei, dass das Thema digitale Führung immer mehr in den Vordergrund rückt. Darauf ging Referentin Beate Kanisch ein. Nach 24 Jahren Tätigkeit im Konzern, in denen sie viele Veränderungen erlebt, gründete sie 2018 ihre Firma Beate Kanisch & Partner. In dieser Funktion begleitet sie Unternehmen in ihren Veränderungsprozessen, trainiert und coacht Führungskräfte. Sie hält regelmäßig Impulsvorträge – so auch im Salamander-Areal.