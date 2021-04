Sie räumt ein, dass sie die Parkscheibe vergessen habe, dennoch ärgert sie sich massiv über den Vorgang und macht ihrem Ärger in einem Brief an unsere Zeitung Luft. Die Höhe der Vertragsstrafe sei unangemessen, sagt Stolzenberg, die selbst städtische Angestellte ist. „Zehn Euro sieht die Straßenverkehrsordnung für ein solches Vergehen vor, das sehe ich ja noch ein. Aber die so genannte Vertragsstrafe von ‚Fair parken‘ beträgt unverschämte 24,90 Euro.“ Für Stolzenberg ist das „Abzocke in großem Stil“. Da stehe jemand auf dem Parkplatz und warte nur darauf loszurennen, sobald ein Kunde vergesse, seine Parkscheibe einzulegen.