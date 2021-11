Pattonville - An der Arkansasstraße in Pattonville ist auf dem Parkplatz eines Supermarkts ein bislang unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten Mercedes gestoßen und weggefahren. Der Unfall soll am Dienstag zwischen 9.55 und 10.15 Uhr passiert sein. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Die Polizei Kornwestheim sucht nun Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0 71 54 / 1 31 30 melden sollen.