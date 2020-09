Kornwestheim - Einen auf dem Salamander-Areal geparkten Skoda Kodiaq beschädigte ein noch unbekannter Autofahrer am Donnerstag in der Zeit zwischen 14 und 19 Uhr. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte das stehende Fahrzeug und richtete einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro an. Darum kümmerte er sich jedoch nicht, sondern suchte das Weite.