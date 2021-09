Kornwestheim Parklücke wird zum Wohnzimmer

Kornwestheim - Das Wetter hätte nicht besser sein können für die beiden Veranstaltungen, die in nächster Nähe voneinander auf dem Holzgrundplatz und direkt gegenüber an der Bahnhofstraße vonstatten gingen. Darüber haben sich sicher nicht nur die Beteiligten der „Street Food Fiesta“ gefreut, die in Kornwestheim Station gemacht hat. Auch die Grünen-Gemeinderatsfraktion, die in Quartettstärke vor Ort war, konnte gutes Wetter gebrauchen. Daniel Joppien, Thomas Ulmer, Susann Boll-Simmler und Canan Balaban besetzten am Nachmittag einen Parkplatz an der Bahnhofstraße.