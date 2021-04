Kornwestheim Parkplatzärger in der Bolzstraße

Kornwestheim - Das Auto steht gefühlt mitten in der Wohnung. Als dieser Tage wieder einmal jemand sein Gefährt direkt unter seinem Balkon abgestellt hatte, war es genug. Der Anwohner der Bolzstraße, der lieber anonym bleiben möchte, wandte sich per Mail an unsere Zeitung. „Ich bin immer davon ausgegangen, dass Gehweg und Grünstreifen vor den Häusern keine Parkplätze sind“, schreibt er. Und auf Nachfrage bezeichnet er die momentane Situation als „stellenweise schon unerträglich, vor allem abends und am Wochenende“.