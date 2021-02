Kornwestheim Parteien setzen auf neue Gesichter

Die fünf im Landtag vertretenen Parteien schicken am 14. März ebenso Bewerber ins Rennen wie eher unbekannte und neue Gruppierungen. So strebt die erst im vergangenen Jahr gegründete Basisdemokratische Partei Deutschlands in den Landtag, auch die neu gegründete Klimaliste Baden-Württemberg und die Partei WIR 2020 kämpfen um einen Platz im Landesparlament. Die Freien Wähler finden sich ebenfalls auf dem Wahlzettel.