Kornwestheim - Zu laut feierten am späten Dienstagabend drei Personen in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Solitudeallee. Die alarmierte Polizei bat das deutlich alkoholisierte Trio um Ruhe. Sollte die nicht einkehren, würde man die drei Personen mit aufs Revier in den Polizeigewahrsam nehmen.