Kornwestheim Pattonville: Einbruch in weiteres Lokal

In derselben Nacht wurde in Pattonville außerdem in eine Gaststätte, die sich ebenfalls in der John-F.-Kennedy-Allee befindet, eingebrochen. Die Unbekannten waren dort über ein Fenster in das Gebäudeinnere gelangt und durchwühlten Schubladen und Schränke. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde lediglich Fisch entwendet. Laut Pressemitteilung der Polizei sind weder die Höhe des Schadens noch der Wert des Diebesgutes bislang bekannt. Möglicherweise bestehe zwischen den beiden Einbrüchen ein Zusammenhang.