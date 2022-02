Pattonville - Ein bislang Unbekannter soll am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr die Eingangstür eines Wohnhauses im Kalifornienring in Pattonville beschädigt haben. Die Polizei mutmaßt, dass zur selben Zeit drei etwa faustgroße Steine gegen die Glasscheibe der Tür geworfen worden sind, sodass diese teilweise zerbrach. Laut Polizeibericht beträgt der entstandene Schaden an der Tür schätzungsweise 5000 Euro. Zeugen werden nun um sachdienliche Hinweise gebeten. Sie sollen sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 0 71 54/1 31­ 30 melden.