Mit schwarzer Farbe haben Unbekannte zwischen Freitag und Montag Buchstaben auf die Wände einer Mehrzweckhalle in der John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville gesprüht. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich an den Polizeiposten Remseck am Neckar, Telefon 0 71 46/28 08 20.