Kornwestheim Pattonviller sammeln Zigaretten auf

Etwa fünf Familien sind jedes Mal beim Müllsammeln in Pattonville dabei. „Es kommen auch immer wieder neue Leute dazu“, sagt Anika Bürkle. Seit etwa einem Jahr kommt die Gruppe in dieser Form zusammen, vorher haben schon einzelne Bürger im Ortsteil immer wieder zur Müllzange gegriffen. „Ein paar haben sich dann an den Bürgerverein gewendet, der das dann ein bisschen organisiert hat“, erzählt Bürkle. Anfangs haben die Teilnehmer den gesammelten Müll noch in ihren privaten Tonnen entsorgt, mittlerweile wird er im Müllraum des Zweckverbands abgeholt. „Das ist auch unser einziger Treffpunkt. Jeder geht dort Müll sammeln, wo er will, und wir treffen uns nur kurz bei der Abgabe“, sagt Bürkle. Daran merke man, dass die Aktion in Coronazeiten entstanden ist.