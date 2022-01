Kornwestheim PCR-Tests am Marktplatz

Kornwestheim - Die Teststation am Kornwestheimer Marktplatz bietet nun auch PCR-Tests an. Das teilten die Betreiber Uwe Hanselmann und Johannes Leichtle mit. Wer einen PCR-Test benötige, könne – auch ohne Anmeldung – vorbeikommen, so Hanselmann. Die Proben werden in ein Labor nach Tübingen geschickt. „In der Regel gibt es binnen 24 Stunden dann ein Ergebnis“, so Hanselmann, über dessen Eventagentur die Teststation angemeldet ist.