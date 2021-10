Kornwestheim Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Kornwestheim - Eine Pedelec-Fahrerin ist bei einem Unfall am Freitag gegen 16.10 Uhr schwer verletzt worden. Eine 40-Jährige fuhr in ihrem Hyundai auf der Stammheimer Straße Richtung Stuttgart-Stammheim und wollte nach links in die Kreidlerstraße abbiegen. Dabei übersah sie eine 59-Jährige, die ihr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg entgegen kam. Die Radfahrerin, die einen Helm trug, musste bremsen, verlor die Kontrolle und stürzte, ohne dass es zum Zusammenstoß kam. Sie verletzte sich schwer am Handgelenk und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand geringer Schaden.