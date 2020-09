Kornwestheim Pendlern droht ein Zeitfehler

Die Parkzone 3 befindet sich in der Weststadt und umfasst den Bereich zwischen Holzgrund- und Salamanderstraße. nördlich davon schließt sich die Parkzone 4 an. Ihre Einführung im Jahr 2017 habe zu einer deutlichen Verbesserung der Parksituation für die Anwohner in diesem Bereich geführt, so Florian Zangl, Leiter des Fachbereichs Recht, Sicherheit und Ordnung bei der Stadt Kornwestheim. Aber: Insbesondere die Pendler wichen gen Süden aus und stellten ihre Fahrzeuge im Bereich Goethe-, Bolz und Stammheimer Straße ab. Mit der Erweiterung der Parkzone in Richtung Süden (Bolzstraße, Schmale Straße) soll dieser Entwicklung Rechnung getragen werden. Auch dort greift jetzt das Parkraumbewirtschaftungskonzept.