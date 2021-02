Kornwestheim Per Brief, mit Maske oder eigenem Stift

Auch bei der Wahl zum baden-württembergischen Landtag dreht sich bei den Stadtverwaltungen vieles um die Abstimmung per Brief. In Kornwestheim etwa hat man auf die anstehende Flut von Unterlagen reagiert. „Die Zahl der Briefwahlbezirke wird von fünf auf sieben erhöht. Außerdem haben wir den Ausdruck, das Kuvertieren und den Versand der Briefwahlunterlagen an ein Fremdunternehmen vergeben“, informiert Marion Blum von der städtischen Pressestelle. Im Kornwestheimer Rathaus würden nur die Unterlagen ausgedruckt, die persönlich im dortigen Wahlbüro beantragt oder an eine andere Versandadresse versendet werden. Briefwahlunterlagen können von Montag, 15. Februar, bis Freitag, 12. März, im Rathaus abgeholt werden Gegebenenfalls kann man dort auch sofort wählen. Auf der Internetseite der Stadt Kornwestheim gibt es auch einen Link, über den man die Unterlagen beantragen kann. Die ausgefüllten Wahlzettel müssen bis zum Wahltag bei der Verwaltung eingegangen sein.