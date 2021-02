Kornwestheim Per pedes von Kornwestheim aus zu den S-Bahn-Endhaltestellen

Wie lange hat das gedauert?

Wir sind nicht die schnellsten. Fünf Kilometer in der Stunde schaffen wir im Durchschnitt, und wir kehren zwischendurch auch ein. Die Tour nach Herrenberg hat schon den ganzen Tag in Anspruch genommen. Zurück geht’s dann übrigens mit der S-Bahn.

Andere wandern ja lieber auf der Alb oder im Schwarzwald.

Das haben wir auch schon gemacht, zum Beispiel eine Dreitagestour von Herrenberg nach Villingen-Schwenningen. Aber Sie glauben gar nicht, wie schön es hier in der Region ist. Es gibt so viele romantische Ecken.

Warum schließen Sie sich nicht einem Wanderverein an?

Weil wir flexibel bleiben und nicht nach einem Jahresprogramm wandern wollen, das sicherlich auch seine Vorteile hat. Die Gruppe ist mittlerweile auf zehn Personen angewachsen, wir sind alle Rentner und können flexibel auf das Wetter reagieren.

Und selbst einen Verein gründen, ist das eine Option?

Wofür brauchen wir einen Vorstand oder einen Kassier?

Sie laufen sommers wie winters?

Wir laufen das ganze Jahr über, derzeit aber den Coronaregeln entsprechend immer nur zu zweit. Bedauerlich ist es auch, dass wir nicht einkehren können. Wir gönnen uns den Luxus einzukehren und laufen nicht mit Rucksack, sondern allenfalls mit Bauchtasche. Ein Coffee to go ersetzt nicht die Pause in einem Café oder einer Gaststätte.

Wo ist es in der Region am schönsten?

Ich mag besonders gerne das Leudelsbachtal zwischen Markgröningen und der Enz. Wenn du da läufst, dann denkst du, du bist im Allgäu. Und Salamander sieht man dort – mehr als in Kornwestheim. Auch durch das Glemstal laufen wir besonders gerne – allein schon wegen der herrlichen Mühlen.

Wer gibt den Wanderführer? Wenn man in der Gruppe läuft, dann treten bei der Frage, welchen Weg man nimmt, ja gerne auch schon einmal Unstimmigkeiten auf.

Bei uns nicht. Jeder macht Tourenvorschläge, und die anderen schließen sich dem an oder setzen aus. Und wenn man sich verläuft, dann geht man ein Stück halt wieder zurück. Was wir bemerken: Mit dem Alter werden die Strecken auch gerne kürzer. Wer eine 40-Kilometer-Tour vorschlägt, der findet halt nicht so viele Mitwanderer.

Laufen Sie herkömmlich nach Wanderkarte?

Nein. Ich habe zwar noch viele Exemplare daheim, aber wir setzen auf die Navigationsapp Komoot. Die ist sehr hilfreich. Ein Fluch der Technik ist es halt nur, wenn du mal keinen Empfang hast. Dann geht es auch schon einmal durchs Unterholz. Aber man kann sich in der Region ja nicht so verlaufen, dass man zu verhungern droht.

Wie sieht’s mit Blasen aus?

Ich habe glücklicherweise keine Probleme damit und kann nicht behaupten, dass ich besonders teure Wanderschuhe trage. Ich hatte noch nicht einmal Schwierigkeiten, als ich 2019 an der Tour rund um Stuttgart teilgenommen habe, bei der man innerhalb von 24 Stunden die Stadt umrundet.

Sie posten einige der Touren auch auf Facebook.

Genau. Wir haben uns dort den Namen „Rauchende Socken“ gegeben.