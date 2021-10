Kornwestheim Peter Döser nimmt Doppel-CD auf

Sie nehmen die Messe nun als CD auf. Ist das üblich?

Meine letzte CD habe ich vor fast 20 Jahren aufgenommen. Aber bei so einem großen Werk ist es schon wichtig für den Komponisten, es festzuhalten. Es ist ja auch ein teures Projekt und kann nicht so oft aufgeführt werden. Ich habe ein bis eineinhalb Jahre daran gearbeitet, da will man das schon konserviert haben und sich immer anhören können. Außerdem wird die CD etwas Besonderes: Wir haben uns für eine Doppel-CD entschieden. Das heißt, wir nehmen die Messe jetzt im Studio in Kammerorchester-Besetzung auf. Das wird aufregend, weil jede Position nur einfach besetzt ist und wirklich alles passen muss. Und die Uraufführung im Mai nehmen wir dann als Live-Version für die CD auf.

Wem empfehlen Sie das Stück? Muss man dafür gläubig sein?

Ich glaube, es spricht jeden an. Die Melodien gehen gut rein und das Stück soll Freude und Zuversicht wecken. Es soll zeigen, dass wir uns von Corona befreien können, oder zumindest damit leben lernen. Aber es werden sicherlich auch religiöse Gefühle geweckt.

Die „Mass of Liberty“ wird am 22. Mai 2022 in der Kornwestheimer St. Martinuskirche uraufgeführt. Der Komponist strebt an, zumindest Teile der Messe auch am Katholikentag, der vom 25. bis 29. Mai in Stuttgart ist, zu präsentieren.