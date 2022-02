Kornwestheim Peter-Otto Hilsenbek stellt aus

Das heißt, Sie verarbeiten in der Kunst auch Erlebnisse von früher?

Ja. In meinen Objekten taucht auch oft ein Kreuz auf, damit verarbeite ich meine katholischen Kindheitserfahrungen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Peter-Otto Hilsenbek wandert auch mal gern

Warum arbeiten Sie gerne mit Büchern?

Weil ich da immer neu experimentieren kann. Bei einem Buch entdecke ich neue Facetten und habe Ideen, was man noch machen könnte. Oft stelle ich die bearbeiteten Bücher weg und entdecke sie irgendwann wieder. Dann entstehen am Ende ganz andere Sachen, als ich erwartet hätte. Ich lasse mich immer vom Material inspirieren und manche Kunstwerke werden nie fertig.

Was machen Sie neben den ausgestellten Brand- und Buch-Objekten noch?

In letzter Zeit habe ich viel mit Spanpaletten gearbeitet. Wenn man sie symmetrisch verleimt, entstehen oft außergewöhnliche Objekte, die an Motoren erinnern. Außerdem baue ich seit längerem Instrumente. In der Pauluskirche und in der Johanneskirche habe ich auch schon Klanginstallationen aufgeführt.

Wollten Sie immer Künstler werden?

Ja, aber leider wurde ich an der Kunstakademie nicht aufgenommen. Deshalb war mein Brotberuf bis zur Rente Schreiner. Aber ich war immer künstlerisch aktiv. Angefangen habe ich mit Malerei, dann ist es immer mehr ins Dreidimensionale übergegangen.

Wie sollten die Besucher der Ausstellung auf Ihre Objekte zugehen?

Man sollte sie erst einmal wirken lassen. Und dann kann man sich überlegen, aus was sie geschaffen sind. Wenn man nicht darauf hinweist, dass meine Objekte aus Büchern und Katalogen entstanden sind, sieht man das nicht unbedingt. Sie erinnern eher an gebrannte Keramiken.