Kornwestheim Peters vor der WM: Alles ist möglich

Peters tritt in der Konkurrenz bis 79 Kilogramm an – und das ohne seinen Coach, mit dem er in den vergangenen Wochen rund 6000 Kilometer unterwegs war. „Klar macht das ein bisschen traurig, genau jetzt nicht dabei zu sein“, sagt Lalli, der die Kämpfe über den Online-Stream verfolgen wird. Bei den Nationaltrainern Laszlo Gömbös und Stefan Reinboth sei der kickstarke Peters aber in guten Händen. Und wie gesagt: „Sandro ist körperlich top-top-topfit.“ Kämpfer aus 17 Nationen treten in seiner Gewichtsklasse an. Peters selbst sagt: „Lieber in der ersten Runde rausfliegen als nur Silber zu holen.“ Glaubt man seinem Trainer, kann auch das passieren. „Aber das ist jetzt die große Bühne, da wollten wir hin.“ Am Samstag werden die Teilnehmer gewogen, anschließend PCR-getestet, die ersten Kämpfe steigen am Sonntagabend.