Kornwestheim Pfandchips für den Kinderschutzbund

„Kinderlachen ist die schönste Musik“, lautet der Werbeslogan auf den großen Plakaten, die am Marktplatz hängen. „Wir haben uns nicht für ein ganz normales Image-Sponsoring entschieden, sondern stellen den Kinderschutzbund in den Fokus“, sagt Benjamin Klein. Über einen QR-Code gelangt man direkt auf die Spendenseite des Vereins. So sollen möglichst viele Menschen den Kinderschutzbund kennenlernen.