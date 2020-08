Kornwestheim Pfarrer Johannes Gräßle verstorben

Er selbst wuchs in einer protestantischen Gegend auf, besuchte evangelische Gottesdienste, bis er ein Fahrrad geschenkt bekam, mit dem er nach Heidenheim zur katholischen Kirche fahren konnte. Seine Eltern, die in Schnaitheim eine Gaststätte führten, schickten ihn auf Missionsschulen. 1942 wurde Johannes Gräßle als Soldat eingezogen – in die Kaserne nach Kornwestheim, wo er später lange Jahre Pfarrer sein sollte. Ein Jahr später erlitt er eine schwere Kriegsverletzung. Er machte sein Abitur in Rottweil, studierte in Tübingen und wurde vor fast genau 70 Jahren in Rottenburg zum Priester geweiht. An seinen ersten Gottesdienst in der Heidenheimer Marienkirche konnte er sich gut erinnern. Bewegt berichtete er einmal: „Eines hat mich unheimlich beeindruckt damals: Meine Nachbarn und früheren Spielkameraden aus Schnaitheim, die waren alle evangelisch. Und die sind bei der Primiz trotzdem alle da gewesen.“ Bevor er nach Kornwestheim kam, war Gräßle Vikar in Schorndorf und Pfarrer in Besigheim.