Kornwestheim Pfarrer wollen Sonderschichten schieben

Von einem „richtigen Kahlschlag“ spricht Horst Rüb, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde. Einige Wochen lang waren kirchliche Trauungen gar nicht erlaubt. „Für die Paare war das schlimm. Für sie tut es mir echt leid“, sagt er. Eigentlich sollte die Hochzeitssaison im März beginnen. Alle Frühjahrstermine mussten aber abgesagt beziehungsweise verschoben werden. Erst seit wenigen Wochen sind Hochzeiten in der Kirche wieder möglich, dann aber auch nur unter Auflagen. Zum Beispiel dürfen keine Chöre auftreten und die Zahl der Besucher ist begrenzt. Diese Einschränkungen wollen nicht alle Paare hinnehmen. Rund 20 evangelische Trauungen waren eigentlich in diesem Jahr in Kornwestheim geplant, die meisten Termine wurden verschoben. Nur vier Hochzeiten sind in diesem Jahr überhaupt noch vorgesehen. Die erste war fürs vergangene Wochenende angesetzt.