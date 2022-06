Kornwestheim Pfingstturnier muss kleiner ausfallen

Zahlreiche Pferde vor Ort

Aber auch wer keinen Platz in der Reitschule bekommt, kann am Wochenende zahlreiche Pferde bestaunen. Vor allem Kinder kommen auf ihre Kosten: Am Samstag und Sonntag gibt es ab 14 Uhr Ponyreiten. Am Sonntag nehmen junge Reiter unter zehn Jahren selbst am Wettbewerb teil. Die Springprüfungen gehören in diesem Jahr sogar komplett den Kindern, Jugendlichen und Anfängern: „Wir haben beim Springen diesmal nur den A-Bereich ausgeschrieben, weil die Profis sowieso nicht zu uns kommen würden“, sagt Sandra Götz. Normalerweise geht es im Springen bis zur Klasse L. Doch laut Götz überlegen es sich derzeit viele Reiterinnen und Reiter gut, ob sie überhaupt zu Turnieren fahren. „Das hängt damit zusammen, dass die Spritkosten so enorm gestiegen sind“, erklärt Götz. Dementsprechend wird auch der Platz, der für die Springprüfungen eingeplant ist, kleiner sein als sonst.