Kornwestheim Pflege von Wildblumen gelernt

Kornwestheim - An der Stuttgarter Straße vorm K, auf Flächen an der Villeneuvestraße, an der Marie-Curie-Straße auf dem Kreidler-Areal und an der Aldinger Straße sind sie zu finden: Wildpflanzen wie Margariten, Salbei, Ackerrittersporn, Färberkamille, Kornrade, Glockenblumen, Reseden, Ginster, Gräser oder Steinkraut sollen die Insekten erfreuen. Doch wie sind solche Wiesen und Beete am besten zu pflegen? Bei einem Workshop in Ilsfeld im Kreis Heilbronn hat ein Team der Kornwestheimer Stadtgärtnerei Tipps für die dauerhafte Pflege der Wildblumen und Wildstauden erhalten.