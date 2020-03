Kornwestheim Pflegedienste stellen sich auf Virus ein

Das fange schon damit an, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Dienst versetzt, also zeitlich gestaffelt, beginnen, damit sie einander seltener begegnen. „Wir versuchen, alles ein wenig zu entzerren“, erklärt Schwaderer. Anstatt der sonst üblichen Dienstbesprechung, bei der sich alle an einem Ort versammeln, stimmen sich die Kollegen am Telefon ab und erledigen die Übergaben schriftlich.