Kornwestheim Pflug gegen Autodach

Wie die Polizei berichtet, wartete am Montag gegen 14.40 Uhr der noch unbekannte Fahrer eines orangefarbenen Traktors an der Ampel der linken Spur an der Kreuzung zur Jakobstraße. Neben ihm befand sich eine 51-jährige Renault-Fahrerin auf der rechten Spur, die ebenfalls auf eine grüne Ampel wartete, um in die Langestraße einzufahren. Als die Ampel für den Traktor auf grün schaltete, bog dieser nach links ab. Der angehängte Pflug scherte dabei nach rechts aus und beschädigte das Dach des Renault erheblich. Trotz hupender Autofahrer, die das Geschehen beobachtet hatten, setzte der Traktorfahrer seine Fahrt fort.