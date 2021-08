Kornwestheim Pink-Floyd-Songs auf dem Marktplatz

Drei Konzerte sind über die Bühne gegangen

Kornwestheim rockt wieder, endlich will man rufen, dabei die Hand zur Pommesgabel formen und in die Luft recken. Drei Konzerte sind mittlerweile gespielt, zwei folgen noch – am 24. August wird die AC/DC-Tribute-Band The Jack auf die Bühne treten, am 31. August machen Cocker Inspiration den Abschluss, sie interpretieren, der Name verrät es, Songs des berühmten britischen Rock- und Blues-Sängers.